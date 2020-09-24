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Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa'da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı.


Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü'yü mağlup etmişti.


Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

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