Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4., toplamda da 14. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğini sürdürdü. Aslan üst üste 4. galibiyetini elde etti ve bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Ligde de 14. galibiyetini aldı.

Galatasaray son olarak Beşiktaş'a mağlup oldu, ondan sonra ise sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yendi.