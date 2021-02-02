İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 4.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4., toplamda da 14. galibiyetini aldı.


Süper Lig'in 23. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğini sürdürdü. Aslan üst üste 4. galibiyetini elde etti ve bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Ligde de 14. galibiyetini aldı.


Galatasaray son olarak Beşiktaş'a mağlup oldu, ondan sonra ise sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.