Galatasaray'dan üst üste 5. galibiyet

Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.