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Galatasaray'dan VAR açıklaması

Galatasaray Kulübü, VAR kayıtlarının yayınlanamayacağı ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı.


Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verilmektedir.


Ekte, IFAB'ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen VAR kayıtlarıyla ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz.


Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır.


Türkiye Futbol Federasyonu'nu da VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz.


Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir.


IFAB resmi yanıtı (Orijinal metin ektedir):


“Başkan Mustafa Cengiz


Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.


19 Şubat 2019, Zürih


Sayın Mustafa Cengiz


23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir.


Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.


Saygılarımla,


Uluslararası Futbol Birliği Kurulu


Lukas Brud”


Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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