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Galatasaray'ı Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçiren golü 86 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 18.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında atılan 29 gol, 474 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı oldu.



Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Sinan Gümüş'ten geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında atılan toplam 29 gol, 474 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları MKE Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçiren gol, 86 bin kez takip edildi.



215 bin kişi izledi


Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı oldu. 6-0 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 215 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Serena Williams kendisini Halep'le karıştırırsa


Tüm operatörlere açık olan uygulama üzerinden Süper Lig'in 18. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 500 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamada en çok takip edilen videosu ‘Serena Williams kendisini Halep ile karıştırdı' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.

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