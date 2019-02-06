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Galatasaray'ı kupada 13 bin 562 seyirci takip etti

Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti.

Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'ı 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul'un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.

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