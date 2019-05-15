Galatasaray'ı Rize karşısında 1-0 öne geçiren golü 197 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında atılan 32 gol, 484 bin kez izlendiği belirtildi.
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında atılan 32 gol, 484 bin kez izlendiği belirtildi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı oldu.
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli'den geldiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında atılan toplam 32 gol, 484 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Rize deplasmanında 1-0 öne geçiren gol, 197 bin kez takip edildi.
221 bin kişi izledi
Ayrıca; geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı olduğu açıklandı. 3-2 konuk takımın galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 221 bin kişi izledi.