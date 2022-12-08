Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Tedavisi süren Sergio Oliveira ile Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da bulunan Cullinan Belek'te kampa girecek. Kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, ikinci hazırlık müsabakasında ise 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu da belli oldu. Tedavisi süren Sergio Oliveira ile Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük."