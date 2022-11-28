Galatasaray'ın Antalya kamp programı belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Galatasaray’ın Antalya’da yapacağı kamp programı belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kamp programının detayları belli oldu. 8-16 Aralık Antalya'da kamp gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.