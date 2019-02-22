Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı.
İlk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'ya veda eden son Türk ekibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Diagne'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
61. dakikada sağ kanattan Pizzi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ferro'nun kafayla indirdiği topa Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunu kaleci kaleci Vlachodimos kontrol etti.
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
Benfica: Vlachodimos, Ferro, Dias, Almeida, Grimaldo, Pizzi (Appelt dk. 83 ?), Cervi (Silva dk. 59), Luis, Fernandes, Seferovic, Felix (Goncalves dk. 76)
Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Zivkovic, Samaris
Teknik Direktör: Bruno Lage
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Sinan Gümüş dk. 78), Ndiaye, Belhanda, Feghouli (Emre dk. 83 ?), Onyekuru (Yunus dk. 83 ?), Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Marcao, Ndiaye (Galatasaray)