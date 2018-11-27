Galatasaray'ın Avrupa'daki 276. randevusu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa'da 276. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda 99 kez galip gelirken, 104 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda TSİ 20.55'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Avrupa'da 276. randevu

Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 109. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.

4. randevu

İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'daki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Moskova ekibi arasında bu sezon oynanan grubun ilk maçını ise sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskova karşılaşmasında görev alamayacak.

Düdük Antonio Mateu Lahoz'da

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.

Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.