İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Galatasaray’ın, Paris Saint Germain mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Galatasaray'ın, Paris Saint Germain mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.


Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı. (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).


Paris Saint Germain maçından da mağlubiyet ile ayrılan Aslan'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti de 9 müsabakaya çıkmış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.