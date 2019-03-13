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Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon TL

Galatasaray’ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı.


Galatasaray'ın Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Aralık 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğunu söyledi. Alacakları 1 milyar 560 milyon TL olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ifade edildi.

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