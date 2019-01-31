İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın defansta yeni ismi Christian Luyindama

Galatasaray’ın Belçika’nın Standard Liege ekibinden kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, bu sezon takımında 30 maçta görev aldı ve 3 kez gol attı.

Galatasaray'ın Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, bu sezon takımında 30 maçta görev aldı ve 3 kez gol attı.


Devre arası transfer döneminde forvet bölgesinde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, son transferini de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılılar Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen Kongolu Christian Luyindama ile anlaştı. Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye Brezilyalı futbolcu Marcao ve eski futbolcusu Semih Kaya'yı alarak takviye yapan Cimbom savunmayı son olarak Luyindama'yı transfer ederek güçlendirdi.



Bu sezon 30 maçta görev aldı


Kariyerinde TP Mazembe ve Standard Liege takımlarının formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu toplam 84 resmi müsabakada görev aldı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Standard Liege ile bu sezon 30 resmi karşılaşmada süre alan Luyindama, 3 kez de gol sevinci yaşadı.


Kongolu futbolcu ülkesinin milli takımında da 7 kez yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.