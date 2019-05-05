Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'inde sakatlıktan dönen defans oyuncusu Marcao'ya şans verirken, Badou Ndiaye'nin yerine de Ryan Donk'u görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim sakatlıktan dönenen Marcao'ya 11'de şans verirken, orta sahada da Badou Ndiaye'nin yerine Ryan Donk'u görevlendirdi. Ndiaye yabancı kontenjanından dolayı tercih edilmezken, geçtiğimiz gün sakatlanan Yunan golcü Kostas Mitroglou ile Sinan Gümüş de 21 kişilik kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11'i ile başlayacak. Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat bekleyecek.