İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti

Galatasaray’da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki son puan kaybını Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Cimbom, bu mücadelenin ardından evinde karşılaştığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor'u mağlup etmişti. Sivasspor maçıyla Galatasaray'ın bu serisi sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.