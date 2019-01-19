İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın evindeki seriyi 29 maça çıkardı

Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29.

maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.


Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.