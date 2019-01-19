Galatasaray'ın evindeki seriyi 29 maça çıkardı

maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.