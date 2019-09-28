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Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile rakibine karşı galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar rakibini en son 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalinde yenmişti.


Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibine karşı galibiyet hasreti de 7 maça çıkmış oldu. Aslan rakibini en 26 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.


Bu müsabakanın ardından oynanan hepsi lig maçı olmak üzere 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez mağlup olurken, 5 kez de berabere kaldı.

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