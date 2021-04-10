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Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Fatih Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray’da galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Fatih Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, son olarak 30. haftada deplasmanda Kayserispor'u mağlup etmişti.


Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 de maça yükselmiş oldu. Aslan, son olarak 30. haftada deplasmanda oynadığı Kayserispor mücadelesini 3-0 kazanmıştı. Cimbom, bu maçın ardından 31. haftada Çaykur Rizespor'a ve 32. haftada da Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray 33. haftayı BAY geçti.

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