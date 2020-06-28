Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 3. maçından da galip gelemedi. Diğer müsabakalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamamıştı. Başakşehir beraberliği ile Aslan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu. Bu 5 mücadelede 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.