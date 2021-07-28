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Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den

Galatasaray’ın PSV ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşındaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne attı. Müsabakanın 84. dakikasında sol kanattan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


Müsabakaya yedeklerde başlayan 29 yaşındaki futbolcu 46. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.

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