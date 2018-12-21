Galatasaray'ın kupadaki rakibi Boluspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. İlk maç Bolu'da rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 15, 16 ve 17 Ocak 2019; rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. İlk maç Bolu Atatürk Stadyumu'nda, rövanşı ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.

Nasıl geldiler?

Galatasaray, Son 16 Turu'na TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü iki maç sonunda eleyerek geldi. Boluspor ise turnuvaya 3. Tur'dan itibaren katıldı. Kırmızı-beyazlılar, 3. Tur'da TFF 3. Lig ekibi Payasspor'u, 4. Tur'da TFF 3. Lig temsilcisi Şile Yıldızspor'u ve 5. Tur'da da yine 3. Lig'den Van BBSK'yı geçerek son 16 Turu'na kaldı.

Boluspor son haftalarda düşüşte

Boluspor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 16 haftada; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Lige iyi başlayan Bolu ekibi, ilk 9 hafta mağlubiyet yaşamazken, 7 galibiyet aldı. Son 7 haftada ise bir kez 3 puan sevinci yaşayan Boluspor, 5 kez de sahadan üzgün ayrıldı.