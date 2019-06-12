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Galatasaray'ın kupaları divanda sergilendi

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupaları divan kurulu toplantısında sergilendi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupaları divan kurulu toplantısında sergilendi.


Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası'na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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