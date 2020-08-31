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Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü oldu. Müsabaka 17 Eylül'de Azerbaycan'da tek maç olarak oynanacak.


Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

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