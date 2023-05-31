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Galatasaray'ın şampiyonluğu Taksim'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu Türkiye genelinde olduğu gibi Taksim’de de sarı-kırmızılı taraftarlar, coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu Türkiye genelinde olduğu gibi Taksim'de de sarı-kırmızılı taraftarlar, coşkuyla kutladı.


Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğun garantilenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. İstanbul'da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları gerçekleşti. Galatasaray bayraklarıyla Taksim'e gelen taraftarlar, doyasıya eğlendi. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı.

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