Galatasaray'ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu tesislerin çocuklara ve torunlara bırakacakları en önemli miraslarından birisi olacağını söyledi.

Galatasaray'ın yeni tesisleri olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı. Törene Galatasaray eski başkanları Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim, Futbol A Takım oyuncuları Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu, eski futbolcular, kulüp bünyesinde sporcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde futbolda A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ve 6 saha yer alacak.

Dursun Özbek: "Bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslarından birisi olacaktır"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Türk Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir. Aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden gençlere armağan edilmiştir. Galatasaray tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini kuramadığı bu hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolunda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş Taçsız Kralımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum. Aslında bu töreni Florya tesisimizin açılış günü 22 Şubat'ta yapacaktık. Deprem felaketi sebebiyle bunu erteledik. Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi. Tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyetimizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslarından birisi olacaktır. Burası Galatasarayımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl, pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. Galatasaray şanslı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Bu yeni tesis ve diğer projelerimizle en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençler ilgi bir sözü bizim için çok değerlidir. ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceği ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir'. Bugün burada eski başkanlarımıza, teknik adamlarımıza, sporcularımızla bir aradayız. Yaşadığımız birlik ve beraberlik ortamının Galatasarayımız için önemli olduğuna inanıyorum. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir teşekkür de başta Erden Timur olmak üzere, yönetim kurulu arkadaşlarıma, bu proje destek veren bütün Galatasaraylılara, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Fatih Terim: "Bu forma adanmış hayatların umududur"

Fatih Terim de törende yaptığı konuşmada, "Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, büyüklüğü, gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Hasnun Galip'ten, Ali Sami Yen'den, Florya'ya başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz Florya'da Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık, bugünün 19 Mayıs'ı mana ve ehemmiyeti iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim bu" diye konuştu.

Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray Spor Kulübü için imzaladığı portrenin bir kopyası, Ali Sami Yen Stadyumu ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde alınan çim, Galatasaray'ın ilk forması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında giydiği forma, kulüp başkanlarının imzaladığı mektup, hazırlanan zaman kapsülüne konularak şimdilik müzeye kaldırıldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tamamlanınca buraya getirilecek.