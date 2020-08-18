İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın yenileri sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sağlık kontrolünden geçti.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız'ın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.