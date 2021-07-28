İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'ın yenileri tribünde

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau tribünden izledi.

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau tribünden izledi.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı takımın yeni futbolcuları da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan takip etti.


Yeni transferler Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra kadroda olmayan Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da müsabakayı tribünden izledi.

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