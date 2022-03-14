İhlas Haber Ajansı

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Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray’da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.

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