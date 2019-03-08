Galatasaraylı futbolcular, eşlerine yemek servisi yaptı

Galatasaraylı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Florya'da yapılan etkinlikte eşlerine yemek servisi yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonla kutlandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte futbolcuların eşleri, idari ve teknik ekip, tesis çalışanlarının eşleri ve Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı yer aldı.

Antrenman sonrası yapılan organizasyon, Terim'in yemek öncesinde günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başladı. Yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.

Günün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edilirken, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.