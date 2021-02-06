İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaraylı futbolcular galibiyet deplasman tribününde kutladı

Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.

Deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.


Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı ve taraftarlarına adadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.