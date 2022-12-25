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Galatasaraylı futbolcular liderliği taraftarla kutladı

Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, İstanbulspor maçının ardından taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı.

Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip, İstanbulspor maçının ardından taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti ve gelen liderliği taraftarların yanına giderek kutladı. Karşılaşmada iki gol atarak galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis taraftarlara 3'lü çektirdi.

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