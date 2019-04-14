Galatasaraylı taraftarlar stada geldi

Galatasaraylı taraftarlar, derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na geniş güvenlik önlemleri altında geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geniş güvenlik önlemleri altında geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi için sarı-kırmızılı taraftarlar, Seyrantepe'de toplanıp, 30 otobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, yanlarında getirdikleri sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin "Fener ol" kampanyasına gönderme yaptılar. Stadyuma girişte yoğunluk dikkat çekerken, bazı taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.