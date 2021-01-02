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Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar'ı unutmadı

Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya ’Geçmiş olsun Omar’ yazılı tişörtle ile çıktı.

Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle ile çıktı.


Süper Lig'in 16. haftasında TT Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı. İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

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