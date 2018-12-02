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Galatasaraylılar, meşalelerle Dolmabahçe'ye gidiyor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray Meydanı’nda toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı, kortej halinde sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı’na yürüdü.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray Meydanı'nda toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı, kortej halinde sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürüdü. Patlama seslerinin de geldiği meşaleli yürüyüşte dumandan göz gözü görmedi.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yüzlerce taraftar Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Toplanmalarının ardından ellerinde meşalelerle İstiklal Caddesi üzerinden harekete geçen taraftalar sloganlar atarak Taksim Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar da o anları cep telefonu ile görüntüledi.



Dumandan göz gözü görmedi


Caddede taraftarların yürüdüğü esnada sık sık da patlama sesleri meydana geldi. Meşalelerden çıkan dumanlar nedeniyle caddede göz gözü görmedi. Dumanlara boğulan caddede vatandaşlar da yürümekte zorlanırken, bazı meşaleler ise yere düştü. Bir süre daha slogan atarak, meşalelerle yürüyen taraftalar ardından meydana ulaştı. Burada toplanan sarı-kırmızılılar, ardından Dolmabahçe'ye doğru hareket edecek.

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