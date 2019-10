Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını sanatçılara ve sanatseverlere açtı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Topkapı'daki Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan “Galeri Yeni Yüzyıl”, çok sayıda tanınmış sanatçının eserlerinin yer aldığı bir karma sergi ile kapılarını sanatçılara ve sanatseverlere açtı.

Eğitimin yanı sıra sanatın da referans merkezi olma amacını taşıyan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sanat Galerisi'nin açılışına, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatçı, akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin hep birlikte kesilmesinin ardından bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan Ressam Devrim Erbil'e plaket ve hediye takdim edildi. Daha sonra sergiye eserleriyle katkıda bulunan sanatçılara plaketleri verildi.

Karma sergide ünlü sanatçıların eserleri yer alıyor

Galeri Yeni Yüzyıl'ın açılışına, bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil'in yanı sıra; Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit, Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok, Tuba Önder Demircioğlu, Turhan Çetin, Benal Dikmen, Özlem Vargün ve Ümran Özbalcı Aria da katılırken, açılışa özel düzenlenen karma sergiye eserleriyle katkıda bulundular. Açılış sergisinde sanatçıların resim, heykel ve seramik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Yeni bir heyecana ve güzelliğe ‘Merhaba' diyoruz”

Galerinin ve karma serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite olarak yeni bir heyecana, yeni bir güzelliğe ‘merhaba' dediklerini belirterek, “Bir üniversiteyi üniversite yapan içindeki değerleridir kuşkusuz. O değerleri kıymetlendirecek taçlandıracak, o toplumun nabzını, seslerini, haykırışlarını duyuracak, resmedecek ve onu toplumda bütünleştirecek ana değer sanattır. Dolayısıyla biz bu heyecanla galerimizi açıyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Her durağı, her mesafesi, her menzili bereketli olsun. Sanatla yoğrulsun, sanatla nefes alsın” dedi.

“Üniversiteler sanatın tüm dallarını kucaklamalı”

Ressam Devrim Erbil de üniversiteler bünyesinde bu tarz galerilerin olmasının sanat açısından önemine değinerek; “Bir üniversitenin yeni bir galerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Hayatımın 60 yılı üniversite içinde geçti ve her zaman üniversitenin sanat yanının olmasından yanaydım. Çünkü sanat insanları daha duyarlı, hoşgörülü, demokratik ortamın ya da toplumun istediği insan haline getirir. İnceltir, duyguları derinleşir. O yüzden mutlaka resim yapmak değil ama üniversitenin bütün dallarındaki kişilerin sanatı daha yakından tanıması böyle galerilerle olacaktır. O yüzden sadece burada değil bütün üniversitelerde sanatın bütün diğer dallarını da kucaklamasını gönülden diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Genç sanatçılara destek olunması gerekiyor”

Yeni nesil genç sanatçılar için de tavsiyelerde bulunan ve destek olunması konusunda herkese çağrıda bulunan Erbil ayrıca; “Sanatçı adayı ya da üniversiteyi bitiren gençlerin sanatla iç içe olmasını dilerim yukarıda saydığım durumlardan ötürü. Diğer taraftan eğitim gören ya da sanat eğitimini bitirmiş olan gençlere de daha çok kucak açılmasını daha çok imkan sağlanmasını diliyorum. Mezun olduktan sonra üniversitelerin işi olmayabilir ama devletin sanatçılara destek olması yerel yönetimlerin bütün kurumların destek olması lazım. Çünkü bir ülkenin geleceği, heyecanı, mutluluğu ve prestiji o genç sanatçılarla olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Biz de sanat adına var olmak istiyoruz”

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün de, üniversite bünyesinde bir sanat galerisi açılmasının hem öğrenciler hem de sanatçılar açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Hazırlıklarımız yaz boyunca devam etti ve bugün için de açılışa özel bir sergi yapmak istedik. Bu konuda önemli sanatçılarımız da bize destek oldular. Bundan sonra hem öğrencilerin hem de değerli sanatçılarımızın eserleriyle biz de sanat adına var olmak istiyoruz” dedi.

Üniversite yetkilileri, Galeri Yeni Yüzyıl'da, Üniversitede görev yapan akademisyenlerin ve öğrencilerinin eserlerinin yanı sıra, tanınmış sanatçıların eserlerinin de sergileneceğini kaydettiler.