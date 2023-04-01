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Galibiyet 3'lüsü Fredrik Midtsjö'den

Spor Toto Süper Lig’de evinde Adana Demirspor’u mağlup eden Galatasaray’da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.


Galibiyet golünü kaydeden yeni transfer Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

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