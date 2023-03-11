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Galibiyet 3'lüsü Nicolo Zaniolo'dan

Spor Toto Süper Lig’de evinde Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray’da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.


Öte yandan galibiyet golünü kaydeden yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

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