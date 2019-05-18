Game of Lokma GM Yılmaz: "2019 yılı bizim için yatırım ve istihdam yılı olacak"

Game Of Lokma'nın Genel Müdürü Berkcan Yılmaz, 2019 yılının yatırım ve istihdam yılı olacağını belirterek, "Hem kendi mağazalarımız hem de franchise yatırımlarıyla yıl sonuna kadar 40 şube ve 250 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Lokmayı özel bir tarifle harmanlayarak yeni bir lezzet de geliştirdik. Ramazan ayıyla birlikte buzlu lokma ve lokmayla ikram edilen soğuk içecekler, ferah tatlılar hazırladık" diye konuştu.

Geleneksel Türk lezzetlerinden lokma tatlısını sos ve özel tariflerle harmanlayarak piyasaya çıkan Game of Lokma'nın Genel Müdürü Berkcan Yılmaz, 2019 yılsonu hedeflerini açıkladı. Yeni nesil lokma tatlısının Türkiye'de çok rağbet gördüğünü söyleyen Yılmaz, "2019 yılı bizim için yatırım ve istihdam yılı olacak. Hem kendi mağazalarımız hem de franchise yatırımlarıyla yıl sonuna kadar 40 şube ve 250 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tatlı sektöründe tüketici yeni yatlar istiyor. Ramazana özel buzlu lokma ve soğuk tatlılarımız da menüye renk kattı" ifadelerini kullandı.

"Lokmayı fast food hale getirdik"

Lokma tatlısını çok ağır hale getiren şerbeti çıkartıp yerine Belçika çikolatası, farklı dolgular ve süslemeler ekleyip fast food bir tatlı haline getirdiklerinin altını çizen Berkcan Yılmaz, yeni içecek ve tatlılarımız fiyat olarak gençlerin çok kolay ulaşabileceği bir aralıkta" şeklinde konuştu.

"Ramazan'a özel buzlu lokma çok sevildi"

Eskiden sadece cenaze ve bayramlarda dağıtılan lokmayı gençlerin seveceği modern bir tatlı haline getirdikdiklerini kaydeden Yılmaz, "Ramazan ayıyla birlikte Türkiye'de ilk defa buzlu lokma adını verdiğimiz bir sunum geliştirdik. Lokma parçaları ve buzla ürettiğimiz içeceğin üzerine çikolata dolgulu lokmalar ekliyoruz. Çok ferah ve lezzetli bir ürün elde ettik. İftarda sahurda büyük beğeni topladık. Aynı zamanda menümüze frozen, limonata, frappeler 15 yeni içecek kokteyli ve 5 farklı tatlı ekledik. Yaz aylarında tüketicinin içini ferahlatmak ve lokma gibi pratik tüketilen tatlılarla şubelerimizde ürün sayımızı artırdık. Mobil standımızla üniversite şenlikleri, Ramazan etkinlikleri ve özel günlerde hizmet veriyoruz" diye konuştu.