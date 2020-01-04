‘Gamonya: Hayaller Ülkesi' adlı filmin galası Beşiktaş'ta yapıldı

Kocaeli'nin doğal yaşam parkı Ormanya'da çekimleri yapılan ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi' adlı çocuk filminin galası yapıldı. Çocukların aileleriyle birlikte galasına akın ettiği film 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

BKM imzasıyla Kocaeli'nin doğal yaşam parkı Ormanya'da çekilen ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi' adlı çocuk filminin galası Beşiktaş'ta yapıldı. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen galaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, filmin yönetmeni Yasemin Soysop, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanan çocuk programının oyuncularının da kadroda olduğu filmde Ali Uyandıran, Burcu Altın ve Ahmet Rıfat Şungar gibi başarılı isimler de yer aldı. Yoğun katılımla galası yapılan film 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

"Faaliyetlere destek oluyoruz"

Filmin Ormanya'da çekilmesine ilişkin konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, “Fantastik çocuk sineması olan bir filmin çekildiği Ormanya doğal tabiat farkımız 2 milyon metrekarenin üzerinde, sürdürülebilir ekosistemiyle şehrin de tam içinde olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanıdır. Biz bu filmle beraber bu tür yerlerimizin tanıtılmasının ve Kocaeli'nin sanayi şehri olmasının yanı sıra aslında doğal yaşamda, kıyı turizminde ve kış turizminde, kültür sanatta da Türkiye'mizin en önde gelen illerinden biri olduğunun farkındalığını arttırmak için bu tür faaliyetlere destek oluyoruz” dedi.

"Benzersiz bir doğal yaşam parkında sahibiz"

Ormanya'nın kendi adıyla bir marka olduğun söyleyen Aydınlık, “Ormanya aslında kendi adıyla bir marka oldu. 2 milyon metrekarelik alanın içinde çocuk, hayvanat bahçesi, kamp alanları hem karavan hem de çadır kampı için, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulları, vahşi yaşamla alakalı alanlar bulunmakta. Ve bu tür özellikleriyle ülkemizde en önemli doğal yaşam parklarından biri oldu ve benzersiz bir doğal yaşam parkına sahibiz. İstanbul'a 1 saat uzaklıkta, Ankara'ya 2,5-3 saat uzaklıkta, Bursa'ya 1 saat uzaklıkta. Böyle bir parkı tüm hemşerilerimizin ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın görmesini arzu ederiz" diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Ormanya'nın pazartesi haricinde her gün açık olduğunu belirten Aydınlık, "Bu filmle beraber, filmin çekildiği Ormanköy alanının ziyareti de mümkün oluyor bunu da belirtmek isterim. Ormanya açılalı ikinci yıla giriyoruz. Pazartesi günleri hariç her gün açık. Gün doğumu ve gün batımı esas almak suretiyle hizmet vermekte. Bu saatler içerisinde tüm çevre iller ve Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki özellikle karavan alanımız bu konudaki tutukların, ulusal ve uluslararası karavancıların en önemli uğrak noktalarından biri haline geldi. Kendi sosyal medyalarında bunu paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Harika şeyler başarıyorlar"

Filmde 'Umut' karakterini canlandıran oyuncu Berat Efe Parlar, "Bir şekilde Gamonya'ya gitmek zorunda ve Gamonya'da gözcü olmak zorunda. Gamonya'yı korumak zorunda. Gamonya hayal ülkesi olduğundan dolayı ve Umut hayal kurmayı bilmediğinden ve sevmediğinden dolayı Gamonya'daki arkadaşları ona hayal kurmayı öğretmek için değişik testler, değişik sınavlara sokuyorlar. Umut sınavlardan kötü sonuç alıyor öyle söyleyeyim ama içindeki gözcü ortaya çıktığı zaman harika şeyler başarıyorlar. Gerçekleri de unutmamamız gerektiğini anlatıyor. Kamere önünde ve kamera arkasında emeği geçen herkese çok teşekkürler" diye belirtti.

"Çok keyifliydik"

Filmi keyifle çektiklerini dile getiren yönetmen Yasemin Soysop, "Aslında çocuklar ormanda çekim yapacak olmaktan çok heyecan duydular. Orada doğayla iç içeydik. Aslında gerçekten Gamonyan olduk diyebiliriz hep beraber, tüm ekip. Çok güzel bir çekim süreci geçti aslında biraz sinekler hariç diyebiliriz. Ama çok keyifliydik" ifadelerini kullandı.