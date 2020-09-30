İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Garaj Üstü Proje Alanı'nda tespit ve ölçümlere başlandı

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, Başkan Deniz Köken’in de katıldığı 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan Garaj Üstü Bölgesi Kentsel Dönüşüm toplantısına istinaden tespit ve ölçüm çalışmalarına başlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, Başkan Deniz Köken'in de katıldığı 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan Garaj Üstü Bölgesi Kentsel Dönüşüm toplantısına istinaden tespit ve ölçüm çalışmalarına başlandı.



Pandemi nedeniyle uzayan çalışmalar, vatandaşların daha fazla vakit kaybetmemesi adına kentsel dönüşüm ön çalışmaları kapsamında, halihazır harita çalışmaları, hak sahipliği ve bina tespiti saha çalışmaları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce yürütülüyor.



Konuyla ilgili araziye çıkan ekipler, Elma Sokak, Paşa Sokak, Fincan Sokak, Tekin Sokak ve Atatürk Caddesi'nin bir kısmında tespit ve ölçümlere başladı. 117 binada maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara vatandaşlar da büyük destek oluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.