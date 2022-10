Garanti BBVA Güz'22 Konserleri Kasım ayında devam ediyor

Garanti BBVA Güz Konserleri'nin ikinci bölümü 3 Kasım-2 Aralık tarihlerinde rock ve caz müziğin sevilen isimlerinin vereceği konserlerle devam ediyor.

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Garanti BBVA Güz Konserleri'nin ikinci bölümü 3 Kasım-2 Aralık tarihlerinde rock ve caz müziğin sevilen isimlerinin vereceği konserlerle devam ediyor. Müzikseverler, IF Performance Hall ve Zorlu PSM %100 Studio'daki konserlerin biletlerini Garanti BBVA kredi kartlarıyla indirimli alabilecek.

Konser tarihleri ve sahne alacak sanatçılar şöyle açıklandı:

Besteci kimliğiyle Ray Blue Band

Birçok Jazz müzisyeniyle lider ve grup üyesi olarak aynı sahneyi paylaşan Ray Blue, 2008 ve 2010 yılları arasında ise Ray Charles Show üyesi olarak turneye çıktı. 2017'de Living Legacy Award ile ödüllendirildi. Caz ve Afrika ritimlerini birbiriyle sentezleyen ünlü müzisyen 3-4 Kasım tarihlerinde Nardis Jazz Club'ta sahne alacak.

Melike Şahin IF Performance Hall'da

2017 Cannes Film Festivali'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melike Şahin'in ilk teklisi Uykumun Boynunu Bükme Ocak 2021'de, ilk albümü Merhem ise Şubat 2021'de yayınladı. Şarkıcı ve söz yazarı olarak, 2017'den beri sahne alan Şahin, 9 Kasım'da IF Performance Hall'da müzikseverlerle buluşuyor.

Alternatif müziksevenler için Adamlar ve Hedonutopia

İlk albümleri Eski Dostum Tank ile Gelmiş'i 2014 yılında yayınlayan alternatif müzik grubu Adamlar. Vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşuyor.

Arzu Ütopyası anlamına gelen Hedonutpia 2008 yılında Fırat Külçek ve Kerem Feyzi tarafından kuruldu. İlk ödülünü 2016'da Radyo Boğaziçi tarafından düzenlenen 18. Battle of the Bands yarışmasında aldı. Ardından ilk albümleri Ucube Dizayn yayınlandı. Alternatif rock'ın sevilen grupları 23 Kasım'da IF Performance Hall'de sahne alacak.

Konstantin Gropper'dan Get Well Soon

Alman müzisyen, söz yazarı ve enstrümantalist Konstantin Gropper'ın projesi olarak ortaya çıkan Get Well Soon grubu Indie'nin yumuşak melodileri ile progressive rock'ı harmanlıyor. Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Grup sevilen şarkılarını 24 Kasım'da Zorlu PSM %100 Studio'da seslendirecek.

Fransızca şarkıların altın sesi Coeur de Pirate

Coeur de Pirate adıyla sahne alan Kanadalı müzisyen Beatrice Martin serbest çalışmaları arasındaki akustik coverlarıyla dikkat çekiyor. Nostaljik esintili Fransızca şarkılarıyla 30 Kasım'da Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.

Art Blackly Project ile Kaan Bıyıkoğlu

Lise zamanlarından bu yana piyano ile ilgilenen ünlü piyanist Yıldız İbrahimova ve Okay Temiz gibi isimlerle sahnede yer alan Kaan Bıyuoğlu, ODTÜ Enformatik Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Sevilen müzisyen Art Blackly Projesi'yle efsanevi davulcuyu anmak üzere 2 Aralık'ta Nardis Jazz Club'ta sahne alacak.