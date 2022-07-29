Garanti BBVA, ilk 6 ayda 21,2 milyar TL kar etti

Garanti BBVA'nın yılın ilk 6 ayında, net kârı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası, 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka'nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 68'i mevduatlar ile fonlandı. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 27 büyüme ile 736 milyar 984 milyon 323 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.1, özkaynak karlılığı yüzde 43.1, aktif kârlılığı ise yüzde 4.3 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bankamız ikinci çeyrekte de ekonomik aktivitenin oluşturduğu ivmeyle, müşterileriyle birlikte büyüyüp, geleneksel duruşuyla değer yaratmaya devam etti. Bankacılık sektörü, son dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Türk lirası üzerinden büyümesini sürdürdü. Ağırlıkla tüzel sektör üzerinden gerçekleşen büyüme bireysel kredilerde görece daha sınırlıydı. Bunun tek istisnası, enflasyonist ortamın büyüttüğü, neredeyse tüzel kredi büyümesine yakın gerçekleşen kredi kartı alacakları oldu. Diğer yanda yabancı para kredi talebi azaldı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününün etkisiyle döviz cinsinden varlıklar küçülürken, Türk lirası varlıklar arttı. Burada bankamız KKM konusunda sektördeki en aktif bankalardan biri olarak toplam hacmin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştirdi.

Konsolide aktif büyüklüğümüz 1 trilyon TL mertebesini aşarken, toplam ve TL kredi ağırlığının rakiplerimiz arasında en yüksek seviyede olması, müşteri odaklı büyüme stratejimize işaret ediyor. TL nakdi kredi hacminde ikinci üç ayda net 50 milyar TL'den fazla büyüyerek, özel bankalar arasındaki öncü konumumuzu kuvvetlendirdik. Bu büyümeyle Türkiye ekonomisine destek olurken, tüm paydaşlarımıza oluşturduğumuz değeri de sürdürülebilir kılma hedefiyle çalışıyoruz. Bankamızın en önemli stratejik önceliği haline gelen sürdürülebilirliği iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında ele alarak sürdürülebilir finans piyasasının gelişimine öncülük etme vizyonuyla ilerliyoruz. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı bu sorumluluk odaklı dönüşümün bir parçası olmaları için teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, Garanti BBVA Mobil'de kullanıcıların karbon ayak izlerini görmelerini sağlayan ‘Ekolojik' sayfasını oluşturduk. Müşterilerimizi doğaya yapmış oldukları etki hakkında bilgilendiriyor, sunduğumuz önerilerle karbon ayak izlerini azaltmalarına destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Baştuğ, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sürdürülebilirlik rakamsal olarak bankada bir performans göstergesi olup ilgili herkes KPI'larına bunu yansıttı. Dijitalleşmenin getirdiği her türlü imkânı kullanıp çevreye olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun son örneği olarak, müşterilerimiz BonusFlaş uygulamamız içinden, basılı slipin birebir aynısı olan dijital versiyonu görüntüleyebiliyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan kâğıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması bu yönüyle doğaya çok önemli bir katkı sağlıyor. Banka olarak, sadece ekonomide oluşturduğumuz etkiyi değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de ölçüyor ve raporluyoruz. Bankamızın ikinci çeyrek sonu itibarıyla ulaştığı sonuçlarda çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler şöyle açıklandı:

Ortalama aktif kârlılığı yüzde 4,3 oldu.

Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 9,9, yüzde 10,3 ve yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 27 büyüdü ve pazar payı yüzde 10,6 seviyesine geldi.

Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 49'a ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,2 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti.

Donuk alacak oranı yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşti.