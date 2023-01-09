Garanti BBVA Portföy, Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nu hayata geçirdiğini duyurdu.

Portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy, yeni bir yatırım fonunu hayata geçirdi. Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) isimli fonda, Garanti BBVA İklim Endeksi'nde yer alan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, fon portföyünde yer alacak hisse senetleri de bu endeks kapsamındaki hisse senetlerinden örnekleme yoluyla seçilerek oluşturuluyor. Fon TEFAS'a açık olduğu için hem banka müşterileri hem de diğer kurumlardaki müşteriler tarafından kolayca alınıp satılabiliyor. Yatırımcıların şubeye fiziken gitmesine gerek olmadan, bankanın internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden fona ulaşılabiliyor.

Fondan sağlanacak kaynak, doğal ve kültürel miras eğitimlerine aktarılacak

Garanti BBVA Portföy aynı zamanda, Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun yıllık yönetim ücreti üzerinden Garanti BBVA Portföy tarafından ÇEKÜL Vakfı'na aktarılacak kaynak ile ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Biriminin öğrenciler için yürüttüğü doğal ve kültürel miras eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu fon sayesinde aktarılacak kaynakla, ÇEKÜL Vakfı'nın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek devlet okullarında uyguladığı çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle daha fazla öğrenciye ulaşılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, “Sektörümüzde 25 yıllık tecrübemiz, uzman portföy yönetimi ekibimizle farklı tema ve yatırım stratejilerinde ürünler geliştirerek yatırımcılar için değer oluşturmaya, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik ekseninde geliştirdiğimiz fonlar da stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. İştiraki olduğumuz Garanti BBVA ile birlikte Temmuz 2021'de CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle Garanti BBVA İklim Endeksi'ni hayata geçirdik. İklim Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören, CDP (Carbon Disclosure Project) metodolojisine göre, iklim krizi konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden ve en güncel skoru B- ve üzeri olan şirketlerin paylarından oluşuyor. Bu endeks sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riski ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için kuruldu. Şimdi de bu endeks üzerinden kurulan İklim Endeksi Hisse Senedi Fonu'nu devreye alıyoruz” dedi.

Sinem Edige, ÇEKÜL Vakfı ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin detaylarını aktardı: “Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'ndan aktaracağımız kaynakla, ÇEKÜL Vakfı Bilgi Ağacı Eğitim Birimi uzmanlarının hazırladığı doğal ve kültürel miras içerikli eğitimlerinden daha fazla çocuk faydalanmış olacak. Devlet okullarında okuyan öğrencilerin bu eğitimleri almasına destek olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Yatırımcıların bu fon sayesinde hem kendi birikimlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetmelerini sağlamak hem de ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmasına vesile olacak eğitimlere katkı sunmalarına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. Garanti BBVA Portföy olarak geleceği önemsiyor, sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz.”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Kurucu Direktörü Prof. Dr. Melsa Ararat da yeni fona dair şunları söyledi: “CDP Türkiye olarak dengeli bir yatırım fonu oluşturmak için iklim performansı iyi ve çok iyi olan yeterli sayıda şirketin tanımlanmasına aracılık ettiğimiz için son derece memnunum. CDP'nin kuruluş amacı finansal sermayenin iklim değişikliğine dayanıklı şirketlere ve projelere kaymasına aracılık etmekti. Yatırımcıların iklim riskleri ve fırsatları konusundaki artan duyarlılığına paralel olarak yasa ve düzenlemelerdeki sıkılaşma iklim risklerini dikkate alan yatırım araçlarını tüm dünyada öne çıkarttı. Türkiye, şirketleri iklim risklerini ve fırsatlarını yönetme konusunda dünya liderleri çıkartmış bir ülke. Araştırmalarımız endekste yer alan şirketlerin Paris Anlaşmasının parlamentoda onaylanmasının hemen ardından ‘normalüstü getiri' sergilediklerini gösterdi. Artık bu şirketleri kapsayan bir yatırım fonu da var. Gerek kurumsal gerekse bireysel uzun vadeli yatırımcıların ve özellikle emeklilik şirketlerinin bu fonu dikkate alacaklarını umuyorum.”