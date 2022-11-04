Garanti BBVA Portföy'ün varlık büyüklüğü 100 milyar TL'yi aştı

25'inci yılını kutlayan Garanti BBVA Portföy, 100 milyar TL'yi aşan varlık büyüklüğünü yönettiğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk portföy yönetim şirketlerinden biri olan Garanti BBVA Portföy, 25'inci yılında 100 milyar TL üzerinde varlık büyüklüğünü yönetiyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, özel fonlarda ise 20 milyar TL üzerindeki büyüklükle sektöründeki liderlerinden biri. Garanti BBVA Portföy'ün BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GOH) TEFAS Platformu'nda listelenen hisse senedi yoğun fonlar altındaki tüm fonlar arasında ise yılbaşından bu yana performans sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Çeşitli varlık sınıfları ve yenilikçi yatırım temalarıyla geniş bir yatırım fonu evrenine sahip bulunan şirket, dünyada öne çıkan trendleri yakından takip ederek Türkiye için farklı yatırım fonu seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenen ‘metaverse' temalı ‘Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon (MET)', sürdürülebilirlik alanında yatırım yapılmasına imkân tanıyan, temiz ve yenilenebilir enerji temalı ‘Temiz Enerji Değişken Fon (GZH)' ve ‘Serbest Döviz-Avro Fon (EUZ)', Garanti BBVA Portföy'ün Türkiye'de yatırımcılara sunduğu ürünler olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, “Garanti BBVA Portföy olarak sektördeki 25 yıllık deneyimimizle, yatırımcıların farklı yatırım temalarına kolaylıkla erişmesine olanak sağlıyoruz. Birikimlerini nasıl yatırıma yönlendirecekleri konusunda onlara rehberlik ediyor, bu açıdan finansal sağlıklarına odaklanıyoruz. Bireysel yatırımcılar, yatırım fonları ile profesyonel yönetim hizmetinden faydalanırken, küçük tutarların yatırım fonlarıyla değerlendirilebilir olması yatırımcılarımıza önemli bir avantaj sağlıyor. Günümüzde hem global hem de yerli piyasalardaki çeşitli varlıklara, yatırım fonları aracılığıyla kolayca erişmek mümkün. Yatırımcı açısından operasyonel kolaylık sağlayan yatırım fonlarıyla riskleri dengeleyerek, getiri potansiyelinden maksimum fayda sağlanması hedefleniyor. Biz de şirket olarak, yatırım fonlarımızı yönetirken, yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir performans sunmayı önceliklendiriyoruz. Fon portföylerinin çeşitlendirilmiş bir varlık yapısına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Şirket olarak 25 yıl önce sektörümüze öncülük ederek kurulan ilk portföy yönetim şirketi iken bugün bu alanda faaliyet gösteren 57 farklı portföy yönetim şirketiyle pazarın gelişmesinden mutluluk duyuyoruz. 1 trilyon TL'yi aşan varlık büyüklüğüne sahip olan sektörümüzde, 100 milyar TL üzerinde bir portföy büyüklüğünü yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde de hız kesmeden piyasaları ve yatırım trendlerini yakından izleyerek, en yeni yatırım temalarıyla yatırımcılarımızın birikimlerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.