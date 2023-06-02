Garanti BBVA sendikasyon kredisini bir kez daha ESG kriterleri odağında yeniledi

Garanti BBVA, sendikasyon kredisini ESG kriterleri odağında yeniledi. 367 gün vadeli 199 milyon dolar ve 218,5 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 13 ülkeden 26 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla ve özellikle deprem bölgesinde yerleşik kurumların dış ticaret finansmanına yönelik kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR+ yüzde 4,25 ve Euribor+ yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre banka, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından iyileştirme çalışmaları kapsamında depremzedelere sunduğu finansman desteğini sürdürüyor. Banka, temin edilen kredinin sosyal performans hedeflerini deprem bölgesindeki kadın girişimciler ve mikro ölçekli işletmelerin finansmanına bağlantılı olarak gerçekleştirdi. Bu sosyal performans hedeflerinden temin edeceği sürdürülebilirlik indiriminden sağlayacağı kârı ise yine deprem bölgesinin kalkınmasına destek olmak amacıyla kullanacak.

Sendikasyon kredisiyle ilgili olarak görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Banka olarak, sendikasyon kredisini ESG kriterleri odağında yenileyerek bu alandaki öncü konumumuzu bir kez daha gösterdik. Bankamızın en önemli önceliklerinden biri olan sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında sosyal odaklı yatırımları artırıyoruz. Sağladığımız sendikasyon kredisiyle sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha ileriye taşıyoruz. Sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisini sosyal kriterler odağında yenilediğimiz için mutluyuz. Bu krediyle deprem bölgesinde hâlihazırda sürdürdüğümüz desteklerimizi artırmak en önemli hedeflerimizden biri. İlk olarak bölgedeki kadın girişimcileri ve mikro ölçekli işletmeleri desteklemek için kaynak sağlayacağız. Hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz takdirde kullandığımız kredinin faizinde indirim olacak ve buradan sağlayacağımız kazancı yine deprem bölgesi için kullanacağız. Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle deprem bölgesindeki ticaretin güçlenmesine, fırsat eşitliğine katkı sağlamaya ve şirketlerimizin uluslararası arenada en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.