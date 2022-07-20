Garanti BBVA'dan GES iş birliği anlaşması

Sürdürülebilirlik alanında etki oluşturan çalışmaları hayata geçirmeye önem veren Garanti BBVA, Masfen Enerji ile imzaladığı iş birliği protokolüyle yenilenebilir enerji projelerine yönelik finansman desteğini artırmaya devam ediyor. Türkiye'de ve yurt dışında toplam 300 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santralini (GES) hayata geçiren Masfen Enerji ile GES projeleri hayata geçirecek ve gerekli şartları sağlayan firmalar, Garanti BBVA'nın finansman desteğinden yararlanabilecek.

Garanti BBVA ve Masfen Enerji arasındaki iş birliği protokolü, Antalya'da düzenlenen bir törenle imzalandı. Bu protokolle, hem yatırımcılar GES projelerinin finansmanına daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkıda bulunabilecek. GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, Masfen Enerji tarafından Garanti BBVA'ya yönlendirilecek. Enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amacıyla kurulacak GES'ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Garanti BBVA tarafından uygun koşullarda finansman desteği sunulacak.