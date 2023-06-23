Garanti BBVA'dan havalimanlarında karbon ayak izini azaltımına destek

TAV Havalimanları'nın karbon ayak izi, Garanti BBVA'nın iş ortaklarından Erguvan platformu aracılığıyla nötrlendi.

Garanti BBVA'nın iş ortaklığıyla giderek büyüyen karbon kredisi alım satım platformu Erguvan (erguvan.co) aracılığıyla, TAV Havalimanları'nın Ankara, İzmir ve Enfidha'daki havalimanlarındaki karbon emisyonları nötrlendi. TAV Havalimanları, gönüllü karbon piyasasının önde gelen karbon standartlarından olan Verra lisanslı iki projeyi destekledi ve 21 bin 603 ton karbon emisyonunu Erguvan platformu aracılığıyla dengeledi. Banka ve Erguvan gönüllü karbon piyasalarının ölçeklenmesi yolunda doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleri prensiplerine bağlı kalarak piyasanın olgunlaşmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Küresel emisyon azaltma hedeflerine ulaşmada tamamlayıcı ve kritik bir role sahip olan gönüllü karbon piyasaları için yapılacak her çalışmayı destekliyoruz. 2021'de 2 milyar dolar işlem hacmini aşan gönüllü karbon piyasaları Türkiye'de 40 milyona yaklaşan yıllık karbon kredisi ihraç potansiyeliyle, hızla büyüyen pazardaki en güçlü arz piyasalarından biri olarak dikkat çekiyor. Ülkemizin ilk ve tek dijital karbon kredisi alım satım platformu Erguvan ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde, müşterilerimizin iklim risklerini yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda havalimanı işletmeciliği sektörünün küresel ölçekte önde gelen kuruluşlarından TAV Havalimanları'nın Türkiye ve Tunus'ta işlettiği üç havalimanında karbon emisyonlarını nötrlemelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu yenilikçi işlemin gönüllü karbon piyasasında talebin artmasına katkıda bulunacağına ve piyasayı genişleteceğine inanıyoruz. Erguvan ile iş birliğimiz gönüllü karbon ticaretini teşvik ederken, müşterilerimizin karbon dengeleme faaliyetlerini desteklememizi sağlayacak” dedi.

TAV Havalimanları Havalimanlarından Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, “İklim değişikliğiyle mücadele ekonominin tüm alanlarında dönüşümü beraberinde getiriyor. TAV Havalimanları olarak 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Tüm operasyonlarımızda 2030'da karbon nötr olmayı, en geç 2050'de de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Üç havalimanımızın emisyonlarının denkleştirilmesi için Garanti BBVA'nın iş ortağı Erguvan'la çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Gezegenin korunması ve havacılık sektörünün karbonsuzlaşması için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.