“Garip İnsan” adlı sinema filmi Karaköy'de tanıtıldı

Çekimlerine Çatalca başlanacak olan 95 dakikalık uzun metrajlı “Garip İnsan” isimli filminin tanıtımı Karaköy'de gerçekleştirildi.

Korku, komedi ve dram içerikli 95 dakikalık uzun metrajlı “Garip İnsan” isimli filminin tanıtımı Karaköy'de yapıldı. Çekimleri Çatalca'da gerçekleştirilecek olan filmin tanıtımına filmin yapım şirketi yönetim kurulu As Başkanı Müge Yılmaz, Başkan Yaşar Yılmaz, görüntü yönetmeni Ferhat Bahadır ve filmin başrol oyuncularıyla çok sayıda misafir katıldı.

Yaşar Yılmaz, “Filmin çekimlerini Çatalca'da yapıyoruz. Çatalca çok iyi bir ilçe, kırsal bölgelerden bir yer. Orada yaşam koşulları daha da iyi. Ben de kırsal bölgeden Kars'tan geldim. O güzelliği, yeşilliği, doğayı özlüyor insan. Projenin Çatalca'ya çok çok güzel şeyler katacağına eminim. Ben buradan da Çatalca Kaymakamlığına, belediye başkanlarına, ilçe emniyet müdürüne, Jandarma komutanlıklarına çok kucak dolusu saygılarımı iletiyor ve görevlerinde başarılarının devamını diliyorum. Sponsor kullanmayacağım, kendi imkanlarımla çekeceğim. 95 dakika uzun metrajlı sinema film projesi olacak. Ben şuna inanıyorum ki izleyiciler çok harika bir korku, komedi ve dram yaşayacaklar. Filmi izlediklerinde hem keyif alacaklar hem üzülecekler” şeklinde konuştu.

Oyuncu Hande Özsoylu ise, “Daha önceden de oyunculuk teklifleri aldım. Sabahları çok erken kalkıldığından, zorlayıcı olduğundan dolayı film çekimleri için o teklifleri kabul etmedim. Şimdi zaman olarak da vakit olarak da müsaidim. O yüzden sevgili Yaşar Bey den böyle bir teklif gelince severek kabul ettim. Buradaki rolüm spiker" diye konuştu.