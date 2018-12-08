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Garry Rodrigues 10 maç sonra golle tanıştı

Galatasaray’ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, ligde 10 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, ligde 10 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadelede sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 40. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 hafta sonra gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylardan dolayı 3 maç ceza alan yıldız futbolcu, Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.


Cezadan sonra ligdeki ilk maçını da Rizespor'a karşı oynayan Rodrigues, ligde en son 5. haftadaki Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcunun ligde bu sezon 3 golü bulunuyor.

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